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Спасатели СКО: весенние осадки могут ухудшить паводковую ситуацию

2 Марта 2022 13:25
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Спасатели СКО: весенние осадки могут ухудшить паводковую ситуацию

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области предполагают, что весенние осадки могут ухудшить паводковую ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге глава ведомства Рамиль Камалов отметил, что в регионе паводковая угроза исходит от разлива рек Есиль, Чаглинка, Селеты, Камысакты и их притоков, переполнения и разливов озер и поверхностных талых вод.

«По данным «Казгидромета», показатели осеннего увлажнения почвы по области ниже среднемноголетних значений на 39%. Объемы влагозапасов в бассейне реки Есиль и глубина промерзания почвы на уровне многолетних значений. Процесс накопления влагозапасов продолжается», - сообщил Р. Камалов.

Наполняемость Сергеевского водохранилища сейчас составляет около 79%, что меньше значений прошлого года на 11%. Ожидаемый объем стока весеннего половодья по реке Есиль в Сергеевское водохранилище – до одного млрд кубических метров. Это близко к многолетним значениям. В то же время объемы влагозапасов по реке Селеты, то есть приток в Селетинское водохранилище, выше среднемноголетних значений на 25%.

«Прогноз является более умеренным. Мы ожидаем повышенную норму осадков в весенний период, что, в свою очередь, может привести к ухудшению паводковой обстановки», - добавил Р. Камалов.

По прогнозам синоптиков, март в области ожидается теплым и с большим количеством осадков. Активное снеготаяние прогнозируется уже в третьей декаде.


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#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Паводок   #Погода   #ДЧС  
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Автор:

Олеся Жуковень

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