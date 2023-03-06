Спасатели СКО просят водителей не выезжать на трассы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области – вновь ухудшение погоды. В регионе закрывают дороги, спасатели просят водителей не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям распространяют видеообращение к жителям региона. Спасатели говорят об ухудшении видимости на трассах, сильном ветре, гололеде. Обстановка на дорогах сложная, сохраняется высокий риск аварий. В Петропавловске столбик термометра поднялся до 0 градусов.

Из-за ухудшения погоды в регионе уже закрыли несколько участков дорог.

По информации пресс-службы департамента по ЧС, закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения: «Екатеринбург-Алматы» (от границы Костанайской области до границы с Акмолинской областью), «Булаево-Рощинское» (от села Молодогвардейское до села Ильич), «Жезказган-Петропавловск» (от границы Акмолинской области до села Николаевки), «Кокшетау-Рузаевка» (от границы Акмолинской области до села Рузаевки), от села Саумауколь до мемориального комплекса Карасай батыра, «Рощинское – Корнеевка - Волошинка», «Волошинка – Сергеевка - Тимирязево» и от села Тимирязево до границы Костанайской области.

Закрыли в регионе 22 участка дорог областного значения в семи районах.