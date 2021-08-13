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Спасатели Семея спасли упавшую в яму лошадь
13 Августа 2021 11:45
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Семейские спасатели вытащили упавшую в яму лошадь.Инцидент произошел ночью в районе поселка Восточный, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
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Для оказания помощи животному, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники СПЧ-2. На территории жилого дома находилось бесхозное строение, в погреб которого и угодило четвероногое животное.
Спасатели обвязали туловище лошади и с осторожностью с помощью манипулятора извлекли из зоны опасности.
ДЧС ВКО напоминает при чрезвычайной ситуации, сообщите по номеру 112.
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