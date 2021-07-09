Спасатели Семея обеспокоены увеличением гибели людей на воде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в кризисном центре УЧС г. Семей состоялся брифинг с участием представителей СМИ, которых экстренно созвали для освещения проблемы резкого увеличения гибели людей на водоемах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УЧС города.

Главной причиной организации брифинга послужило резкое увеличение гибели людей на водоемах в купальный сезон. Последний случай с трагическим исходом произошел 7 июля, в пос. Мирный. Молодой человек 1998 гг. р. пошел купаться и утонул.

С начала купального периода в г. Семее утонуло восемь человек, два из которых не найдены, ведутся поисковые работы.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям осветил главные причины возникновения подобных несчастных случаев и обратился к населению через средства массовой информации о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности на воде.

На брифинге, Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан за героический поступок награждены благодарственными письмами Асан Ташон, Кадиркулов Фарух, - командиры взводов в воинской части РгК «Восток» и Канаш Курманбаев – сотрудник Затонского отдела полиции. Эти молодые люди проявили мужество и самоотверженность, оказывая помощь двум девочкам, которых чуть не унесло течением.

Необходимо отметить, что ежедневно, сотрудниками УЧС г. Семей, с привлечением волонтеров, сотрудников отдела образования и МПС проводятся профилактические рейдовые мероприятия с разъяснением правил безопасности на воде и раздачей памяток. Однако, отдыхающие игнорируют элементарные требования безопасности, что приводит к трагическим случаям.

Управление по ЧС г. Семей вновь обращается ко всем жителям и гостям города о необходимом соблюдении правил безопасности на воде.

Пренебрежение правилами безопасности на водных объектах опасно для жизни!

В случае возникновения ЧС звоните в службу спасения по телефону – «112».