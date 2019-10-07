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Спасатели Риддера эвакуировали пострадавшего с горы
РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Спасатели Риддера в Восточном Казахстане эвакуировали пострадавшего с горы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.
Вчера в управление по ЧС Риддера поступило сообщение от жительницы города, о том, что ее сын и его друг пошли в горы. В результате травмирования ноги одного из молодых людей, ребята не могут самостоятельно вернуться домой, нужна помощь спасателей.
Для эвакуации парней выехали сотрудники специализированной пожарной части.
«Сложность поиска пострадавших была в том, что местность труднопроходимая - здесь отсутствуют дороги и тропинки, а также отсутствие видимости из-за темного времени суток. Но, несмотря на все сложности, вечером подростки были обнаружены на гребне Ивановского хребта в удовлетворительном состоянии. Травмированный молодой человек от оказания ему первой доврачебной помощи нашими сотрудниками отказался. В течение 6 чесов на носилках мы транспортировали его вниз. Затем доставили до городской больницы города» - рассказал старший офицер УЧС г. Риддера Сергей Бородин.
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