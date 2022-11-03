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Спасатели рассказали подробности трагедии в Шахтинске

3 Ноября 2022, 13:11
Спасатели рассказали подробности трагедии в Шахтинске
3 Ноября 2022, 13:11

Спасатели рассказали подробности трагедии в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Подробности аварии на шахте имени Ленина рассказали спасатели, прибывшие первыми на место трагедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шесть отделений спасателей карагандинского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС» одни из первых прибыли на место аварии на шахте имени Ленина УД АО «Арселор Миттал Темиртау». В спасательных работах на глубине 830 метров принимали участие 35 человек.

«Работы велись на двух участках. В каждой из точек трудились по два человека. Еще один горняк контролировал работы. По прибытии на аварийный участок мы нашли тела трех человек. Через некоторое время на второй точке – еще одного погибшего и позже пятого», – сказал заместитель директора карагандинского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС» Жумат Окенов.

Завалов и обрушений на месте аварии нет.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана.


Фото: instagram.com/shk_kz




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