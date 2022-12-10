Спасатели проводят рейды на водоемах в местах зимней рыбалки

10 Декабря 2022, 10:14

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала зимнего периода спасатели начали рейдовые мероприятия на водоемах, куда устремляются любители зимней рыбалки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Ежедневно рыбаки выходят на лед, пренебрегая собственной безопасностью. Рейдовые мероприятия направлены на предотвращение несчастных случаев с участием рыбаков, проверку обстановки на водоемах и проведение разъяснительной работы с любителями зимней ловли. С начала зимнего периода спасателями уже проведено более 8 500 рейдов по местам зимней рыбалки, совместно с местными исполнительными органами установлено порядка 1 300 знаков и баннеров «Рыбная ловля запрещена!», «Осторожно, тонкий лед!». В ходе рейдов, как правило, выясняется, что в большинстве случаев люди пренебрегают своей безопасностью, при себе не имеют спасательных средств. Каждому рыбаку выдаются памятки с правилами безопасности и телефонами экстренных служб. Спасатели также проводят инструктаж о том, что нужно делать, если человек провалился под лед», - говорится в сообщении ведомства.

МЧС призывает любителей зимней рыбалки соблюдать правила безопасности и не выходить на непроверенный лед, иметь при себе средства спасения!