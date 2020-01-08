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Спасатели проверили готовность павлодарцев прийти на помощь автовладельцам

8 Января 2020 22:25
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Спасатели проверили готовность павлодарцев прийти на помощь автовладельцам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области проверили готовность павлодарцев прийти на помощь автовладельцам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Социальный эксперимент «Сознательность граждан» провели в Павлодаре сотрудники ДЧС области. Его целью была проверка готовности людей оказать помощь в экстренной ситуации пострадавшему на дороге. Всем остановившимся от лица департамента по ЧС вручили подарки и памятки «Сохрани автомобиль от пожара».

«По замыслу данного мероприятия у водителя происходит задымление подкапотного пространства. А имеющиеся огнетушители не пригодны для использования. Поэтому гражданин обращается за помощью к проезжающим автолюбителям. За 30 минут эксперимента остановилось 5 автомашин, в том числе не остались равнодушными сотрудники полиции», - сообщили в департаменте.


За истекший период 2019 года на территории Павлодарской области зарегистрировано 115 пожаров на автотранспортных средствах. С начала 2020 года по сегодняшний день сгорело 4 автомашины.

«В целом данный эксперимент показал высокую сознательность жителей областного центра. И в данном направлении будет продолжена работа», - подытожили спасатели.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Другие государственные органы,
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Автор:

Антон Гагарин

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