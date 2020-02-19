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Спасатели просят алматинцев не ходить на «Шымбулак»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели обратились к алматинцам с просьбой воздержаться от посещения горнолыжного курорта «Шымбулак», так как на территории планируется профилактический спуск снежных масс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС города.
«19 февраля 2020 года сотрудниками АГЭУ «Казселезащита», совместно с сотрудниками курорта будет производиться профилактический спуск снежных масс на территории горного курорта «Шымбулак». В целях исключения чрезвычайных ситуаций, Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятий», - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что информацию по открытым трассам и подъёмникам следует уточнять у администрации курорта.
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