Спасатели просят алматинцев не ходить на «Шымбулак»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели обратились к алматинцам с просьбой воздержаться от посещения горнолыжного курорта «Шымбулак», так как на территории планируется профилактический спуск снежных масс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС города.

«19 февраля 2020 года сотрудниками АГЭУ «Казселезащита», совместно с сотрудниками курорта будет производиться​ профилактический спуск снежных масс на территории горного курорта​ «Шымбулак». В целях исключения чрезвычайных ситуаций, Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятий», - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что информацию по открытым трассам и подъёмникам следует уточнять у администрации курорта.