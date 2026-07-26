Спасатели продолжают поиски после крушения вьетнамского судна: спасены 37 человек

Вьетнамское судно потерпело крушение и затонуло возле рифа Юншу архипелага Наньша в Южно-Китайском море, по состоянию на 07:30 воскресенья 37 человек были спасены, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Все спасенные — граждане Вьетнама с потерпевшего бедствие судна «Кхой Нгуен 18». Всего на его борту находились 62 человека.

В субботу примерно в 18:23 экипаж спасательного корабля «Наньхай Цзю 115», эксплуатируемого Наньхайским спасательным бюро Министерства транспорта КНР, заметил парашютную ракету — предположительно сигнал бедствия с терпящего бедствие судна в море. Поисково-спасательные работы были развернуты на месте происшествия с участием 6 китайских судов, 1 спасательного вертолета и одного вьетнамского судна.

По данным Морской спасательной службы г. Саньша, судно «Кхой Нгуен 18» зарегистрировано во Вьетнаме, длина судна — 69,9 м, ширина — 10,8.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о том, что число погибших в результате крушения парома MV Barima у побережья Гайаны возросло до 53 человек.