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    Спасатели продолжают поиски после крушения вьетнамского судна: спасены 37 человек

    Вьетнамское судно потерпело крушение и затонуло возле рифа Юншу архипелага Наньша в Южно-Китайском море, по состоянию на 07:30 воскресенья 37 человек были спасены, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

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    Фото: Anadolu

    Все спасенные — граждане Вьетнама с потерпевшего бедствие судна «Кхой Нгуен 18». Всего на его борту находились 62 человека.

    В субботу примерно в 18:23 экипаж спасательного корабля «Наньхай Цзю 115», эксплуатируемого Наньхайским спасательным бюро Министерства транспорта КНР, заметил парашютную ракету — предположительно сигнал бедствия с терпящего бедствие судна в море. Поисково-спасательные работы были развернуты на месте происшествия с участием 6 китайских судов, 1 спасательного вертолета и одного вьетнамского судна.

    По данным Морской спасательной службы г. Саньша, судно «Кхой Нгуен 18» зарегистрировано во Вьетнаме, длина судна — 69,9 м, ширина — 10,8.

    Поисково-спасательная операция продолжается. 

    Ранее сообщалось о том, что число погибших в результате крушения парома MV Barima у побережья Гайаны возросло до 53 человек.

    Вьетнам Китай Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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