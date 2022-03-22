РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:23, 21 Март 2022 | GMT +6

    Спасатели продолжают поиски оказавшейся под завалами сотрудницы Петропавловской ТЭЦ

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На территории Петропавловской ТЭЦ-2 продолжаются поиски машиниста-обходчика оборудования котельного цеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    38-летняя женщина была на рабочем месте в момент частичного обрушения дымовой трубы.

    По информации пресс-службы акима области, на 19:00 часов поиски продолжаются. Пока безрезультатно.
    «При обеспечении безопасности поисковые работы планируется продолжить и в ночное время», - добавили в пресс-службе.
    Ранее начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов сообщал , что спасатели разбирают завалы вручную. Инженерную технику спасатели не используют из-за риска обрушения конструкций.
    К поискам привлекали кинологическую службу, собака очертила круг поиска – около 50 квадратных метров. Всего же под завалами оказались 1,3 тысячи «квадратов».
    Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города.
    Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.
    К.Аксакалов пообещал , что тепло в городе восстановят уже к вечеру 21-го марта. Ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 прокомментировал председатель совета директоров АО «ЦАЭК»

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!