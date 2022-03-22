Спасатели продолжают поиски оказавшейся под завалами сотрудницы Петропавловской ТЭЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На территории Петропавловской ТЭЦ-2 продолжаются поиски машиниста-обходчика оборудования котельного цеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

38-летняя женщина была на рабочем месте в момент частичного обрушения дымовой трубы.

По информации пресс-службы акима области, на 19:00 часов поиски продолжаются. Пока безрезультатно.

«При обеспечении безопасности поисковые работы планируется продолжить и в ночное время», - добавили в пресс-службе.

Ранее начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов сообщал , что спасатели разбирают завалы вручную. Инженерную технику спасатели не используют из-за риска обрушения конструкций.

К поискам привлекали кинологическую службу, собака очертила круг поиска – около 50 квадратных метров. Всего же под завалами оказались 1,3 тысячи «квадратов».

Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города.

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.