Спасатели пробились на вездеходе к больному на зимовке в ВКО

11 Января 2023, 11:39

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В зимовке Ашылы, расположенной в труднодоступной местности в Айнабулакском сельском округе, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области понадобилась экстренная помощь врачей больному, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Пробраться до места можно было только на высокопроходимой технике. На автомобиле «КУНГ» сотрудники ПЧ-25 ДЧС Восточно-Казахстанской области пробились до зимовки и доставили двух медиков службы «103», которые оказали первую медицинскую помощь мужчине. Затем спасатели благополучно транспортировали больного до ближайшей районной больницы в сопровождении врачей», - сообщили спасатели.

При чрезвычайной ситуации необходимо сообщать по номеру 112, напомнили в МЧС.

Фото: gov.kz