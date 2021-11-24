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    01:25, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Спасатели пришли на выручку попавшим в метель пастухам в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Уланском районе Восточно-Казахстанской области двое мужчин отправились на лошадях на заимку близ села Тройницкое, где бушевала метель. Самостоятельно вернуться они не смогли и вызвали спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    Сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО добрались до места на высокопроходимой технике «Трэкол» и эвакуировали мужчин до ближайшего села. В медицинской помощи пастухи не нуждались.

    Напомним, что накануне спасатели предупреждали об изменении погодных условий и ветре с низовой метелью.

    ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил безопасности и просит при штормовом предупреждении не покидать населенные пункты. Информацию о погодных условиях можно получить в мобильном приложении «Дармен».

    При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.



    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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