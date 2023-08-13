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    12:10, 13 Август 2023 | GMT +6

    Спасатели пришли на помощь туристу, потерявшемуся ночью в горах Алматинской области

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    Фото: пресс-служба МЧС РК
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 августа в 01:15 ночи оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС выехала на поиски туриста в горы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Молодой человек 2005 г. р. ушел в урочище Кок-Жайляу еще утром 12 августа, телефон его был не доступен. В три часа ночи потерявшийся был найден спасателями в горах. Из-за сильного дождя и темного времени суток турист не мог спуститься вниз самостоятельно.

    МЧС напоминает о соблюдении правил безопасности в горах!
    Теги:
    Алматинская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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