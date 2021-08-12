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Спасатели​ пришли на помощь тонущему мужчине на озере Алаколь

12 Августа 2021 19:19
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Спасатели​ пришли на помощь тонущему мужчине на озере Алаколь

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Патрулирующие на озере Алаколь спасатели​ пришли на помощь тонущему мужчине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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​Сегодня около 16 часов​ 36 минут в Урджарском районе на озере Алаколь при патрулировании на водоеме спасателями Оперативно Спасательного отряда ДЧС ВКО было замечено, что в 50 метрах от берега мужчина просит помощи. Спасатели оперативно прибыли на данный участок, бросив ему спасательный круг, затем подняли его на лодку и благополучно доставили до берега. В медицинской помощи отдыхающий не нуждается.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении мер безопасности на водоемах. Если Вы плохо плаваете, ни в коем случае не заплывайте далеко.

Строго запрещается:

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в непроверенных и необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва, а также взбираться на технические и предупредительные знаки

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых и оставлять детей без присмотра на берегу.

При чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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