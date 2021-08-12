Спасатели пришли на помощь тонущему мужчине на озере Алаколь
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Патрулирующие на озере Алаколь спасатели пришли на помощь тонущему мужчине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Сегодня около 16 часов 36 минут в Урджарском районе на озере Алаколь при патрулировании на водоеме спасателями Оперативно Спасательного отряда ДЧС ВКО было замечено, что в 50 метрах от берега мужчина просит помощи. Спасатели оперативно прибыли на данный участок, бросив ему спасательный круг, затем подняли его на лодку и благополучно доставили до берега. В медицинской помощи отдыхающий не нуждается.
ДЧС ВКО напоминает о соблюдении мер безопасности на водоемах. Если Вы плохо плаваете, ни в коем случае не заплывайте далеко.
Строго запрещается:
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва, а также взбираться на технические и предупредительные знаки
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых и оставлять детей без присмотра на берегу.
При чрезвычайной ситуации сообщите по номеру 112.
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