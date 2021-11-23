Спасатели пришли на помощь автомобилисту в Восточном Казахстане
Сотрудники пожарной части № 31 Уланского района, прибыв к месту, откопали автомобиль, вытащили его на чистое место и сопроводили до села Таргын. На всю спасательную операцию ушло больше часа.
В ВКО действует штормовое предупреждение: днем 23 ноября на северо-востоке области ожидаются сильные осадки, преимущественно снег. На западе, севере, востоке области - метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, востоке области порывы 23-28 м/с.
В городах Усть-Каменогорск и Семей днем ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.
«Населению рекомендуется по возможности не покидать населенные пункты. Во время метели ухудшается видимость, возникает опасность переметов, заторов, массовых ДТП, образовывается скользкое дорожное покрытие.
Если же выезд необходим - хорошенько подготовьтесь к дороге. Возьмите с собой трос, лопату, скребок для очистки стекол. запас топлива, свечи, теплые вещи, телефон, заряженный PowerBank, фонарь, запас еды, термос с горячим чаем, яркую ткань.
Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам - принять меры для снижения вероятности получения травмы.
Информацию о состянии автодорог, штормовых предупреждениях вы можете узнать скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен». При возникновении чрезвычайных ситуациях сообщайте по телефону «112» , - напомнили в ДЧС ВКО.