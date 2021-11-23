Спасатели пришли на помощь автомобилисту в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На проселочной дороге между селами Таргын и Алгабас в Восточно-Казахстанской области, в снежном заносе остался автомобиль Toyota Estima. Его водитель обратился за помощью к спасателям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Сотрудники пожарной части № 31 Уланского района, прибыв к месту, откопали автомобиль, вытащили его на чистое место и сопроводили до села Таргын. На всю спасательную операцию ушло больше часа.

В ВКО действует штормовое предупреждение: днем 23 ноября на северо-востоке области ожидаются сильные осадки, преимущественно снег. На западе, севере, востоке области - метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, востоке области порывы 23-28 м/с.

В городах Усть-Каменогорск и Семей днем ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

«Населению рекомендуется по возможности не покидать населенные пункты. Во время метели ухудшается видимость, возникает опасность переметов, заторов, массовых ДТП, образовывается скользкое дорожное покрытие.

Если же выезд необходим - хорошенько подготовьтесь к дороге. Возьмите с собой трос, лопату, скребок для очистки стекол. запас топлива, свечи, теплые вещи, телефон, заряженный PowerBank, фонарь, запас еды, термос с горячим чаем, яркую ткань.

Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам - принять меры для снижения вероятности получения травмы.

Информацию о состянии автодорог, штормовых предупреждениях вы можете узнать скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен». При возникновении чрезвычайных ситуациях сообщайте по телефону «112» , - напомнили в ДЧС ВКО.







