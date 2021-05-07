Спасатели приняли присягу в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Во время торжественного принятия присяги, приуроченной ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, акмолинские спасатели во главе с руководством ведомства высадили саженцы на территории СПЧ-2 города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

17 новобранцев приняли присягу, приуроченную к празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы в городе Кокшетау.

С поздравительной речью перед личным составом выступили начальник ДЧС Акмолинской области полковник гражданской защиты Нурлан Атыгаев и ветеран органов гражданской защиты Жанат Сексембаев.

«Это торжественный день в жизни гарнизона и особенно тех, кто принимает присягу. Присяга - это клятва на верность народу и Президенту Республики Казахстан. Вступающие в ряды органов гражданской защиты молодые сотрудники в присутствии своих наставников и коллег произносили слова, которые отныне станут для них напутствием в повседневной деятельности. С гордостью читали текст присяги, осознавая ответственность, верность и долг службе на благо нашего государства. Спасатели поклялись стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы, добросовестно исполнять все требования общевоинских Уставов, качественно овладевать знаниями и быть примерными в служебно-воинской дисциплине», - отметили в ведомстве.

В праздничной обстановке Н. Атыгаев вручил медаль «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» прапорщику гражданской защиты Ерлану Косманову, наградил грамотой МЧС РК подполковника гражданской защиты Каната Каирлинова, спасателя оперативного спасательного отряда Александра Усольцева, благодарственным письмом МЧС РК майора гражданской защиты Вадима Глушань и капитана гражданской защиты Алмаза Жаналыкова, а также присвоил специальное звание майору гражданской защиты Куанбеку Жангабулову и капитану гражданской защиты Олжасу Советову.

Также руководство департамента и службы пожаротушения Акмолинской области вместе с ветеранами службы занялись озеленением территории СПЧ-2 города Кокшетау. Они посадили саженцы, заложив начало новой аллеи, которая будет расти, ежегодно пополняясь новыми деревцами. К слову, за три года спасателями высажено уже более 200 елок и берез.