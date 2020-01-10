Спасатели прекратили поиски пострадавшего в горах Алматы мужчины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Служба спасения Алматы прекратили поиск неизвестного мужчины, у которого была травмирована нога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 7 января на пульт Службы спасения Алматы поступило сообщение о том, что в урочище Кок-Жайлау неизвестный мужчина подвернул ногу и не может самостоятельно спуститься, требуется помощь спасателей.

«10 января года спасатели Службы спасения г. Алматы прекратили поиски неизвестного мужчины, у которого, со слов туристов, была травмирована нога и это осложняла его передвижение. В течение трех дней аварийно-спасательный отряд проводил поисковые работы, руководствуясь полученной информацией от туристов, которые позвонили на пульт оперативного дежурного 7 января 2020 года в 16:00. На место был направлен экипаж из пяти человек личного состава аварийно-спасательного отряда. Отработав также по всем предполагаемым маршрутам горных троп в урочище Кок-Жайлау, сегодня было принято решение прекратить поиски», - сообщили в городской Службе спасения.

В день обращения поиск был осложнен погодными условиями, на следующий день поиски ничего не дали. Позже спасатели попросили граждан, располагающих информацией, или самого потерпевшего, если он самостоятельно спустился с горы, обратиться в Службу спасения Алматы.



