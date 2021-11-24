Спасатели предупредили жителей столицы о правилах поведения на льду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О правилах поведения на льду предупредили столичных жителей в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые граждане, будьте бдительны на зимних дорогах. При объявлении штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния. Водителям необходимо следить за информацией о состоянии дорог», - сказал начальник управления гражданской обороны ДЧС города Нур-Султана Ратбек Демеуберген на брифинге в акимате.

Что делать, если Вы провалились под лед?

«Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед; попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу; передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность», - обратились в ДЧС.

Правила поведения на льду:

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо знать:

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Критерии льда:

прочный:

- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком;

- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще.

тонкий:

- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;

- лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова);

Как отметили в ДЧС, лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения

Запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.