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Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в ВКО

19 Декабря 2022, 11:37
Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – С 19 по 22 декабря в Восточно-Казахстанской области в горных районах возможен самопроизвольный сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По информации ВК филиала «Казселезащита», в связи с неблагоприятными метеоусловиями – выпадением осадков в виде снега и усилением ветра, с 19 по 22 декабря в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин.
Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в
горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них – не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. «Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных
или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с
мобильного телефона - 112», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС региона.


Фото: ДЧС ВКО

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