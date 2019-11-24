Спасатели предотвратили гибель пожилого мужчины в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели во время традиционного субботнего рейда по частному сектору спасли жизнь мужчине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, по улице 4-я Сенная в одном из домов оказалась открытой нараспашку дверь. И это в морозный день. На стук спасателей никто не отзывался. Майор Ербол Муханбеталин заглянул в окно и увидел неподвижно лежащего на диване пожилого мужчину.

«Мужчина почти не мог говорить, но знаками дал понять – ему очень плохо. Ербол измерил температуру, немедленно дал жаропонижающее, вызвал скорую помощь. Температура была смертельно опасной - 40 градусов. Пока офицеры ждали скорую, поддерживали мужчину психологически, отвлекали разговорами. Выяснилось, что ему 63 года, что более 10 лет назад ему сделали операцию, живёт один. Ходит с катетером. Прибывшие медработники поставили укол, прочистили катетер», - рассказали в пресс-службе.

Каждые выходные сотрудники органов гражданской защиты выходят на рейды по частному сектору. Около 80% пожаров происходит именно здесь. Спасатели разъясняют североказахстанцам правила пожарной безопасности, предупреждают об опасности отравления угарным газом, обучают действиям при возникновении ЧС.



