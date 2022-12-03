Спасатели посвятили победу на турнире по хоккею памяти Аскара Забикулина

3 Декабря 2022, 11:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасатели столичного ДЧС стали чемпионами турнира с шайбой среди правоохранительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

С 1 по 2 декабря в г. Петропавловске проходил республиканский турнир по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов, посвящённый Дню Независимости Республики Казахстан.

Участие приняли команды департамента полиции и управления специализированной службы охраны СКО, департаментов по ЧС г.Астаны, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

На торжественном открытии мероприятия, проходившем во Дворце спорта имени А.Винокурова заместитель акима области Сатжан Аблалиев пожелал участникам высоких спортивных достижений и побед.

Перед началом матча присутствующие почтили минутой молчания память огнеборца департамента по ЧС г.Астана Аскара Забикулина, героически погибшего при спасении людей во время пожара.

Турнир проходил по круговой системе и начался с поединка команд «Қорғау» ДЧС СКО и «Арыстан» УССО, окончившегося в пользу первой команды. Затем состоялся матч команд ДЧС Актюбинской области и ДЧС г.Астана, победителем в котором стали столичные гости. Состязание на хоккейном корте между командой ДЧС ЗКО и «Арыстаном» закончилось победой представителей УССО. Хоккейные баталии между командой «Динамо» департамента полиции и огнеборцами ДЧС г.Астаны закончились победой астанчан, а в схватке между командами ДЧС СКО и ДЧС ЗКО победили североказахстанцы. Закончился первый день турнира встречей команд ДЧС Актюбинской области и «Динамо», где верх взяла команда Департамента полиции.

В утро второго дня игры на корт вышли команды «Динамо» департамента полиции и «Құткарушы» столичного ДЧС, безусловная победа - у астанчан. Далее «битва» столичных спасателей на льду состоялась с командой «Қорғау» Департамента по ЧС СКО, где команда «Құтқарушы» также одержали победу.

В итоге кубок победителя получила команда ДЧС г.Астана, второе место заняли представители ДЧС СКО, и на третьем месте – команда департамента полиции СКО.

Каждый участник команды был награждён памятной медалью, также было проведено награждение в номинации «Лучший нападающий» (Евгений Гутяр, ДЧС г.Астана), «Лучший защитник» (Думан Жиенмурзин, ДЧС СКО), «Лучший защитник» (Абулкаир Сулейменов, ДП СКО).

На торжественной церемонии награждения победителей начальники департамента по ЧС г.Астана генерал-майор Куанар Базарбаев и начальник ДЧС СКО полковник Рамиль Камалов поздравили победителей и участников турнира.

Фото: gov.kz