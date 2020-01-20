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Спасатели помогли жителям добраться домой во время метели в Восточном Казахстане

20 Января 2020 17:43
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Спасатели помогли жителям добраться домой во время метели в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Жители одного из сел Восточного Казахстана из-за сильной метели не могли вернуться домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В ДЧС рассказали, что из-за сильной метели замело дорогу к одному из сел Уланского района. Местным акиматом проводилась работа по расчистке трассы, но ее тут же заметало снова и снова.

«До метели жители и работники крестьянского хозяйства, выехали за продуктами в районный центр, а обратно вернуться уже не смогли. В ферме без присмотра остался скот. Заместитель акима района обратился за помощью в областной Департамент по ЧС. Сквозь снег и не стихающий ветер, спасатели, на вездеходе ТРЭКОЛ, перевезли жителей и работников крестьянского хозяйства, через переметы и заносы. Живыми и здоровыми доставили всех домой», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Погода,
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Орал Ерланулы

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