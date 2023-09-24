Спасатели помогли вернуться двум заблудившимся подросткам в Алматинской области

23 сентября двое 16-летних подростков, следовавших по маршруту Кок-Жайляу-Три Брата-Кумбель, потерялись в горах Заилийского Алатау. На поиски отправилась оперативная группа спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Подростки смогли укрыться в одной из горных хижин в районе пика Кумбель.

Спасатели дали им теплые носки, высушили одежду и приступили к спуску.

В МЧС напоминают: при выходе в горы рассчитывайте время возвращения в город.