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    16:10, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Спасатели помогли вернуться двум заблудившимся подросткам в Алматинской области

    мчс в горах
    Фото: пресс-служба МЧС

    23 сентября двое 16-летних подростков, следовавших по маршруту Кок-Жайляу-Три Брата-Кумбель, потерялись в горах Заилийского Алатау. На поиски отправилась оперативная группа спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Подростки смогли укрыться в одной из горных хижин в районе пика Кумбель.

    Спасатели дали им теплые носки, высушили одежду и приступили к спуску.

    В МЧС напоминают: при выходе в горы рассчитывайте время возвращения в город.

    Теги:
    Алматинская область Происшествия, ЧС
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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