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    13:07, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Спасатели помогли устранить поломку в автобусе на трассе в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области спасатели помогли устранить поломку автобуса с пассажирами. В полночь на 110-м километре трассы Павлодар-Семей у автобуса с 24 пассажирами порвался ремень генератора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 ноября, в 12 часов ночи, на пульт «112» департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о поломке автобуса в километре от села Аккулы района Аккулы. Рейсовый автобус «Павлодар-Усть-Каменногорск» 16-го региона был вынужден прекратить движение на 110-м километре автодороги Павлодар-Семей из-за технической неисправности; а именно порвался ремень генератора», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
    В салоне находились 24 человека, в том числе 7 детей. На место происшествия выехали спасатели района Аккулы. Вместе с акиматом они организовали подвоз горячего чая.
    «В 00:51 сотрудники отдела по ЧС района Аккулы совместно с местным исполнительным органом устранили поломку, после чего автобус продолжил движение по маршруту. Эвакуация не потребовалась», - уточнили в ДЧС.
    По информации ведомства, пункт обогрева находился в готовности. Жертв и пострадавших нет.
    Фото ДЧС Павлодарской области.

    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Павлодарская область
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