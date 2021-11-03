Спасатели помогли устранить поломку в автобусе на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области спасатели помогли устранить поломку автобуса с пассажирами. В полночь на 110-м километре трассы Павлодар-Семей у автобуса с 24 пассажирами порвался ремень генератора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«3 ноября, в 12 часов ночи, на пульт «112» департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о поломке автобуса в километре от села Аккулы района Аккулы. Рейсовый автобус «Павлодар-Усть- Каменногорск» 16-го региона был вынужден прекратить движение на 110-м километре автодороги Павлодар-Семей из-за технической неисправности; а именно порвался ремень генератора», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В салоне находились 24 человека, в том числе 7 детей. На место происшествия выехали спасатели района Аккулы. Вместе с акиматом они организовали подвоз горячего чая.

«В 00:51 сотрудники отдела по ЧС района Аккулы совместно с местным исполнительным органом устранили поломку, после чего автобус продолжил движение по маршруту. Эвакуация не потребовалась», - уточнили в ДЧС.

По информации ведомства, пункт обогрева находился в готовности. Жертв и пострадавших нет.

Фото ДЧС Павлодарской области.