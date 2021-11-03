Спасатели помогли устранить поломку в автобусе на трассе в Павлодарской области
«3 ноября, в 12 часов ночи, на пульт «112» департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о поломке автобуса в километре от села Аккулы района Аккулы. Рейсовый автобус «Павлодар-Усть-
В салоне находились 24 человека, в том числе 7 детей. На место происшествия выехали спасатели района Аккулы. Вместе с акиматом они организовали подвоз горячего чая.
«В 00:51 сотрудники отдела по ЧС района Аккулы совместно с местным исполнительным органом устранили поломку, после чего автобус продолжил движение по маршруту. Эвакуация не потребовалась», - уточнили в ДЧС.
По информации ведомства, пункт обогрева находился в готовности. Жертв и пострадавших нет.
Фото ДЧС Павлодарской области.