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    Спасатели помогли туристам спуститься с пика Букреева в Алматы

    1 Апреля 2023, 23:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Три туриста попросили о помощи при спуске в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным службы спасения города, 1 апреля в 16:10 поступила информация, что трое человек попросили о помощи при спуске с пика Букреева.

    «Туристы направлялись на пик Букреева. Следуя по маршруту, один из участников поскользнулся и ударился об дерево», - сообщили в ведомстве.

    От службы спасения Алматы были задействованы 5 человек личного состава и 1 экипаж.

    «В 19:17 спасатели и оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли пострадавших и помогли в сопровождении на безопасный участок. Физическое состояние граждан удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались», - дополнили в службе спасения города.

    Фото: пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Видео Общество ДЧС Спасение
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