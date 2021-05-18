Спасатели помогли мужчине с травмой руки в горах города Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли мужчине с травмой руки в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 мая в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о мужчине, получившем травму руки в ущелье Кимасар. Из-за сильной боли пострадавший не мог самостоятельно передвигаться. На место ЧС выехала оперативная группа РОСО.

«Когда спасатели РОСО обнаружили молодого человека, с ним находился очевидец, который помогал пострадавшему аккуратно спускаться навстречу оперативной группе. Республиканский оперативно-спасательный отряд благодарит мужчину, которой помог оказавшемуся в беде туристу», - сообщили в пресс-службе РОСО.

Сотрудники РОСО оказали первую доврачебную помощь пострадавшему. Первое время мужчину транспортировали на носилках, так как движения причиняли сильную боль. Когда обезболивающее начало действовать, пострадавший с помощью спасателей РОСО смог идти.

Добравшись до оперативного транспорта, спасатели РОСО передали мужчину сотрудникам Центра медицины катастроф.

«Напоминаем, не следует терять бдительность в горах. Даже если Вы вышли по несложному маршруту, необходимо сообщать подробности маршрута близким, а также примерное время вашего возвращения. Следует надевать треккинговые ботинки, иметь дополнительные теплые вещи. Не забывайте портативное зарядное устройство для телефона, чтобы в необходимый момент вы всегда могли обратиться за помощью», - отметили в РОСО.