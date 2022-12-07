Спасатели помогли гражданину Узбекистана на трассе в Улытауской области

7 Декабря 2022, 01:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Водитель из Узбекистана застрял на трассе в поломанном грузовике, ему помогли спасатели Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

6 декабря в 15:07 часов в департамент по чрезвычайным ситуациям Улытауской области, на номер 112, поступил звонок о том, что в степи в 60 км от поселка Улытау (вблизи перевала Итауыз) остался человек. На место выехали сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Улытауского района и местного исполнительного органа. По приезду обнаружили водителя автомашины «MAN». Им оказался гражданин Узбекистана, который из-за неисправности автотранспорта остался на открытой местности. В данный момент эвакуирован в гостиницу «Улытау», в медицинской помощи не нуждается.

Спасатели напоминают, что в зимнее время необходимо соблюдать меры безопасности и по возможности воздержаться от дальних поездок. При выезде обязательно стоит проверить техническое состояние транспортного средства.

«Будьте внимательны. Следите за сообщениями службы ЧС, помните, что при ухудшении погодных условий возможно ограничение на дорогах области», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК.

Ранее сообщалось, что трасса закрыта для грузовиков и автобусов на дизеле в Карагандинской области из-за мороза.