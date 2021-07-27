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Спасатели помогли двум мужчинам на реке в Семее

27 Июля 2021 11:04
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Спасатели помогли двум мужчинам на реке в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 26 июля отделение спасателей выехало по вызову в район Нахаловки города Семея, где двое мужчин, переплыв реку Иртыш, остались на острове без возможности вернуться обратно. Спасатели, прибыв на место происшествия, оперативно на лодке переправили их на берег. Сейчас мужчины в полной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

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ДЧС ВКО напоминает, что опасно переоценивать свои силы. Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.

Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила безопасности на воде:

1. Нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги и др.;

2. Не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;

3. Нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

4. Если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

5. Если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;

6. Длительное пребывание в воде может привести к сильному переохлаждению тела и опасным для жизни судорогам. Если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь;

7. Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!

При возникновении ЧС звоните «112».


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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