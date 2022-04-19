Спасатели помогают жителям изолированных сел в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области спасатели помогают жителям отрезанных водой от райцентра сел Кызылкогинского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Для связи с районным центром на месте обрыва трассы установлена моторная лодка со спасателями, которые переправляют местное население.

Переправлен 671 человек, в том числе, 19 детей. Таким образом, переправляют и продуктов питания. 18 апреля спасатели благополучно переправили новорожденного младенца с матерью, который родился в селе Миялы. По ту сторону трассы их торжественно встретили родственники из отрезанного водой от райцентра села Жангельдин», - сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области.

Как ранее сообщалось, талыми водами затопило часть объездной дороги на трассе «Актобе-Астрахань».