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    12:44, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Спасатели помогают жителям изолированных сел в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области спасатели помогают жителям отрезанных водой от райцентра сел Кызылкогинского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Для связи с районным центром на месте обрыва трассы установлена моторная лодка со спасателями, которые переправляют местное население.

    Переправлен 671 человек, в том числе, 19 детей. Таким образом, переправляют и продуктов питания. 18 апреля спасатели благополучно переправили новорожденного младенца с матерью, который родился в селе Миялы. По ту сторону трассы их торжественно встретили родственники из отрезанного водой от райцентра села Жангельдин», - сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области.

    Как ранее сообщалось, талыми водами затопило часть объездной дороги на трассе «Актобе-Астрахань».

    Шесть сельских округов отрезаны от райцентра в Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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