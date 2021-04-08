Спасатели получают вакцину от коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области вакцинируются от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, вакцину в первый день получили 65 человек.

Прежде чем принять решение о вакцинации сотрудники органов гражданской защиты встретились с врачом-эпидемиологом Фаридой Мухамеджановой. Она подробно рассказала о тактике проведения вакцинации, возможных реакциях и противопоказаниях.

Вакцину спасатели получили в поликлинике №2 Петропавловска.

«Прививка - очень важное дело, я делаю это осознанно, понимая ответственность перед своей семьей и окружающими людьми», - сказал начальник специализированной пожарной части № 2 Петропавловска Данияр Алимкин.

На утро 8 апреля в Северо-Казахстанской области первый компонент вакцины получили 7 тысяч человек, второй – 2 371.

В апреле в регионе ожидают поступления 30 тысяч доз вакцины «Спутник V».