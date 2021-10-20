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    16:20, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спасатели подвели итоги конкурса «TikTok» и стихотворений в рамках Дня спасателя

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В течение нескольких недель конкурсы «TikTok» и стихотворений собственного сочинения, посвященных Дню спасателя Республики Казахстан проходили в Восточном Казахстане среди учащихся школ области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    По итогам творческих баталий в лидеры конкурса «TikTok» вышли Диляра Сагынтаева – первое место, Ангелина Буркина – второе место, воспитанники клуба «Өркен» областного центра – третье место.

    В конкурсе стихотворений собственного сочинения первое место занял учащийся школы №9 города Алтай Ансар Асылбеков, второе место за умение сочинять и читать выразительно стихи у школьника СШ № 27 города Усть-Каменогорска Кайтбека Мухамедали, третье место занял учащийся СШ №10 города Риддер Сергей Коробейников.

    Видео и стихотворения выполнены на тему сложной и героической профессии пожарных и спасателей.

    «Содействие творческому самовыражению и личностному развитию учащихся, пропаганда и популяризация профессии пожарных и спасателей, а также воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения стали основной целью проведения конкурсов», - прокомментировал начальник ДЧС ВКО Ерлан Нурпеисов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
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