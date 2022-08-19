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Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
19 Августа 2022 21:34

Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В поселке Поперечное близ города Риддера спасатели разыскали потерявшегося еще 17 августа мужчину, 1982 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как оказалось, он уехал собирать грибы и потерялся в лесной зоне. На предположительное место пропажи выехала поисково-спасательная группа.

Мужчину сотрудники службы ЧС обнаружили 19 августа в 11 часов 47 минут на сломанном автомобиле «Газ 3110» в районе 20-го километра трассы город Риддер – село Поперечное. В салоне находились еще двое мужчин.

Как сказал потерявшийся, на обратном пути домой у него сломался автомобиль и только когда удалось его привести в исправное состояние, они выехали домой. В медицинской помощи мужчины не нуждались, по прибытии в город Риддер потерявшегося мужчину встретила жена.




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