Спасатели отрабатывают готовность к авариям при пусках ракет с Байконура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 октября, в стране началось Республиканское командно-штабное учение «Зымыран-2021» на тему «Готовность органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Штаб по координации и руководством учения расположен в городе Жезказгане. Руководитель учения – исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан полковник Марат Кульдиков.

Учение стартовало с доведения сигнала о приведении в готовность органов управления сил и средств гражданской защиты. Службы гражданской защиты и местные исполнительные органы отрабатывали мероприятия по соответствующим вводным, которые были определены отдельно для каждого региона.

В рамках учения отрабатывались вопросы проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий аварийного падения частей ракеты, эвакуации населения из ближайших населенных пунктов, диспансеризации сельскохозяйственных и домашних животных, детоксикации гептила, рекультивация нарушенных участков земли.

Командно-штабное учение проходит на территории Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, города Нур-Султан. В нем задействованы службы гражданской защиты всех уровней, подразделения МЧС РК, местные исполнительные органы, ГК «Роскосмос».

Учение проводится в соответствии с соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома «Байконур», с целью совершенствования организации, а также подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты.