Спасатели отрабатывают готовность к авариям при пусках ракет с Байконура
Штаб по координации и руководством учения расположен в городе Жезказгане. Руководитель учения – исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан полковник Марат Кульдиков.
Учение стартовало с доведения сигнала о приведении в готовность органов управления сил и средств гражданской защиты. Службы гражданской защиты и местные исполнительные органы отрабатывали мероприятия по соответствующим вводным, которые были определены отдельно для каждого региона.
В рамках учения отрабатывались вопросы проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий аварийного падения частей ракеты, эвакуации населения из ближайших населенных пунктов, диспансеризации сельскохозяйственных и домашних животных, детоксикации гептила, рекультивация нарушенных участков земли.
Командно-штабное учение проходит на территории Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, города Нур-Султан. В нем задействованы службы гражданской защиты всех уровней, подразделения МЧС РК, местные исполнительные органы, ГК «Роскосмос».
Учение проводится в соответствии с соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома «Байконур», с целью совершенствования организации, а также подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты.