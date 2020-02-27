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Спасатели отрабатывают алгоритм действий во время паводка в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели демонстрировали готовность к работе в период паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, мероприятие вблизи аула Бесколь Кызылжарского района проходило в рамках республиканского командно-штабного учения «Көктем-2020».
Спасатели и пожарные, местные исполнительные органы, службы гражданской защиты отрабатывали операции по эвакуации людей из подтопленных жилых домов, спасению провалившегося под лёд человека, резке льда на месте образовавшегося затора, ликвидации аварии на линии электропередач, пострадавшей в результате паводка.
«Особое внимание было уделено непосредственно противопаводковым мероприятиям: условной откачке воды с подтопленных территорий частных подворий, укреплению защитных обвалований инженерной техникой, в которых был задействован личный состав в/ч 6637 Нацгвардии РК. Солдаты подразделения заготавливали мешкотару, укрепляли низкорасположенные и уязвимые места, где могли пройти паводковые воды», - рассказали в пресс-службе.
Заместитель начальника департамента Ерик Сарыбаев на построении личного состава подчеркнул, что важно на период паводка мобилизовать все ресурсы.
О подготовке к предстоящему весеннему половодью говорили и на заседании акимата. По прогнозам синоптиков, таяние снега в регионе может начаться уже в середине марта. 92 населенных пункта области могут оказаться в зоне подтопления.
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