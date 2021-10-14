Спасатели отбуксировали лодку с тремя пассажирами на берег Иртыша в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – ​Спасатели Восточно-Казахстанской области помогли выбраться на берег троим мужчинам, оказавшимся на Иртыше с заглохшим мотором лодки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Спасателям поступило сообщение, что в​ районе Алтай у горы Мохнатки на реке Иртыш трое мужчин​ на лодке не могут самостоятельно добраться до берега. На место происшествия оперативно прибыло отделение спасателей на моторной лодке, которые​ отбуксировали «застрявших» до берега. Трое граждан в медицинской помощи не нуждались. Как оказалось у «путешественников» заглох мотор на лодке и они были вынуждены обратиться за помощью.

ДЧС ВКО напоминает, ни в коем случае не выдвигайтесь на лодке в ночное время суток. Сообщите о планируемом маршруте и примерном времени возвращения. С собой имейте фонарик, аптечку, зарядное устройство для мобильного телефона. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.