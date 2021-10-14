10:27, 14 Октябрь 2021 | GMT +6
Спасатели отбуксировали лодку с тремя пассажирами на берег Иртыша в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Восточно-Казахстанской области помогли выбраться на берег троим мужчинам, оказавшимся на Иртыше с заглохшим мотором лодки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Спасателям поступило сообщение, что в районе Алтай у горы Мохнатки на реке Иртыш трое мужчин на лодке не могут самостоятельно добраться до берега. На место происшествия оперативно прибыло отделение спасателей на моторной лодке, которые отбуксировали «застрявших» до берега. Трое граждан в медицинской помощи не нуждались. Как оказалось у «путешественников» заглох мотор на лодке и они были вынуждены обратиться за помощью.
ДЧС ВКО напоминает, ни в коем случае не выдвигайтесь на лодке в ночное время суток. Сообщите о планируемом маршруте и примерном времени возвращения. С собой имейте фонарик, аптечку, зарядное устройство для мобильного телефона. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.