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    22:27, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Спасатели организовали питание для попавших в непогоду акмолинцев

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на непогоду, акмолинцы продолжают выезжать на трассы. Только за минувшие сутки в пункты обогрева были эвакуированы 40 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Из-за выпадения обильных осадков и сильного ветра с 23 по 24 февраля в Акмолинской области были закрыты участки автодорог республиканского и областного значения.

    «Однако жители области, проигнорировав сообщение о штормовом предупреждении, выехали в дорогу и попали в снежный плен. Спасатели совместно с местными исполнительными органами и полицией производили эвакуацию и спасение людей. Всего было эвакуировано 40 человек», - отметили в ведомстве.


    Эвакуация в пункты обогрева производилась в городе Кокшетау, Атбасарском, Астраханском, Бурабайском и Целиноградском районах.

    В Жаксынском районе спасатели вместе с медиками на высоко проходимом автомобиле «Нива Бронто» выехали в село Моховое, где врачи оказали медицинскую помощь пятилетнему ребенку. В Есильском районе в снежный перемет попал гражданин Украины на грузовом автомобиле, после чего он съехал в кювет. Спасателями совместно с местными исполнительными органами производилась его эвакуация.


    Кроме того, местными исполнительными органами совместно с сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау на автодороге близ областного центра было организовано питание для граждан, которые не смогли продолжить свой путь из-за сильной метели.

    Спасатели в очередной раз обратились к акмолинцам с призывом не выезжать за пределы населенных пунктов при получении СМС-уведомления от службы «112», а также не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах их закрытия.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Регионы Казахстана Другие государственные органы Акмолинская область
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