Спасатели оказали помощь в уборке снега столичным жителям
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Комитета по ЧС и столичного департамента по ЧС сейчас работают в усиленном варианте несения службы и помогают людям не только благополучно выбраться из снежного плена, но и оказывают помощь в уборке и очистке территорий от снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
Более 100 спасателей сегодня оказывали помощь в борьбе со снегом социально-уязвимым слоям населения, одиноким пенсионерам, а также государственным объектам как «Детский дом», СШ №88, детскому саду №85 «Мейиржан», детский сад №61 и др.
В период с 23-25 января подразделениями столичного ДЧС из снежных заносов спасено 144 человека, эвакуировано 94 автомобиля и 5 человек.
На экстренный телефон службы «112» с 8:00 25 января поступило 1060 звонков, из них 748 (70%) звонки по вопросам открытия трасс.
Столичный ДЧС рекомендует воздержаться от поездок за пределы города, и быть бдительными, следить за изменениями погодных условий и введенных ограничений.
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