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Спасатели оказали помощь более чем 500 человек в ноябре

30 Ноября 2019 13:43
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Спасатели оказали помощь более чем 500 человек в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 500 человек спасено при чрезвычайных ситуациях в ноябре этого года. Об этом сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как показывает анализ, территория страны в зимний период подвержена чрезвычайным ситуациям как природного, так и техногенного характеров. На текущий зимний период определен комплекс мероприятий, направленных на недопущение гибели людей и минимизацию ущерба от ЧС зимнего периода», - сказал Владимир Беккер.

Он также добавил, что за ноябрь текущего года (с 1 по 28 ноября т.г.) для ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий подразделениями КЧС совершено 4 719 выездов (на пожары – 1292, случаи горения - 1813, аварийно-спасательные работы - 894, поисково-спасательные работы – 99, другие выезды – 579, ложные - 42).

«При этом было спасено 533 человека, в том числе 120 детей, эвакуировано – 1 876 человек, из них 810 детей», - уточнил Владимир Беккер.

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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Серик Сабеков

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