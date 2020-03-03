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Спасатели обучили мерам пожарной безопасности более 3700 павлодарцев

3 Марта 2020 18:17
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Спасатели обучили мерам пожарной безопасности более 3700 павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские пожарные совершили больше 1600 обходов частных дворов, разъяснив людям правила противопожарной безопасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проведено 1647 подворовых обходов жилого сектора, обучено мерам пожарной безопасности 3770 человек. В ходе рейда охвачено 116 семей, относящихся к социально уязвимым слоям населения, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - Вручено свыше 3294 памяток на темы «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту», «Детская шалость с огнём», «Соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», «Действия населения при наводнениях и паводках». Также двум социально уязвимым семьям оказали помощь по очистке дворов от снега».

Пожарные спасатели Павлодарской области провели профилактическую работу по повышению противопожарной защищённости жителей региона. Сотрудники органов гражданской защиты устроили рейды среди населения.

«Это позволяет предотвратить возможные пожары в жилье, - объяснили в ДЧС. - В ходе рейдовых мероприятий сотрудники органов гражданской защиты проводят разъяснительные беседы с жителями, наглядно указывают на недостатки в обеспечении пожарной безопасности. Особое внимание уделяют наиболее часто встречающимся нарушениям, таким как аварийное состояние отопительных печей, эксплуатация обогревателей кустарного изготовления, ветхое состояние электропроводки».



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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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