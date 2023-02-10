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    04:12, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Спасатели обнаружили тело Мирболата Курмашева под завалами в Турции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тело второго казахстанца, пропавшего во время землетрясения в Турции, было обнаружено под завалами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    После того, как поступило известие о найденном теле погибшего под завалами Адиля Кадырбекова, Telegram-канал Rescue.kz, специально созданный Алматом Курмашевым на время поисков своего брата и его коллег, сообщил о продолжении поисков Мируса (Мирболата Курмашева - прим.). Затем появилось сообщение «Мы потеряли его». Казахстанцы оставляют сотни комментариев со словами соболезнования.

    В пресс-службе МЧС сообщили: «В полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай силами казахстанских спасателей найдено и извлечено тело второго казахстанца. В ходе поисков при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделывали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков.

    Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала».

    Ранее генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев известил о пропаже трех казахстанцев после землетрясений в Турции: международного агента технопарка Astana Hub Мируса Курмашева и его коллег Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и гражданина Турции Кубилая Кускина. Магжан Мадиев вместе с другими казахстанцами направились в Антакью провинции Хатай, чтобы лично принять участие в поисках.

    8 февраля удалось спасти Сабину Мамадьярову. Ее нашли живой, но с переломом руки.

    Во вторник в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Борт со вторым эшелоном казахстанских спасателей приземлился в турецком городе Газиантеп.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч человек, более 70 тысяч ранены.


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