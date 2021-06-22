Спасатели обеспокоены пожарами на объектах хозяйствования в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный департамент по чрезвычайным ситуациям обеспокоен пожарами на объектах хозяйствования. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За истекший период с начала года на территории города зарегистрировано 394 пожара. По данному показателю наблюдается рост на 48%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В огне погибло 7 человек, в том числе 2 детей, пострадало 8 человек. По данным показателям наблюдается снижение на 36% и 33%, соответственно. В целом, на сегодняшний день приходится констатировать, что каждый второй пожар происходит по причине нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Каждый третий-четвертый пожар происходит по причине неисправности печного отопления или неосторожного обращения с огнем», – сказал Е. Отаргалымулы.

По его словам, особую тревогу у департамента вызывают пожары на подконтрольных объектах, то есть, объектах хозяйствования. При этом, 55% пожаров на таких объектах произошли из-за нарушений при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Происходят короткие замыкания из-за перегрузки электросетей, остаются включенными электроприборы, электропроводка монтируется по горючим основаниям, электрические провода соединяются между собой методом механической скрутки, 20% пожаров происходит из-за неисправности печного отопления, 12% – из-за неосторожного обращения с огнем.

Е.Отаргалымулы отметил, что на состоянии пожарной безопасности в городе сказывается и мораторий на проведение проверок предприятий малого и среднего бизнеса. Как показывает статистика, бизнес не всегда ответственно относится к вопросам безопасности. В связи с этим, Департамент дает ряд рекомендаций по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.

Начальник управления также напомнил, что в прошлом году, в связи с пандемией, был объявлен локдаун с 15 марта по 1 июня. В текущем году за этот же период случилось пожаров на 60% больше. Это объясняется тем, что в 2020 году в этот период многие предприятия простаивали, объекты были закрыты.

Далее Е. Отаргалымулы перечислил ряд мер, необходимых для обеспечения пожарной безопасности. В частности, на каждом объекте должен быть установлен, инструкцией или приказом, соответствующий противопожарный режим, регламентирующий, в том числе; порядок действий при пожаре; порядок открытия и закрытия помещений после окончания рабочего дня; порядок пользования электроприборами и проведения огневых работ; порядок курения; порядок хранения товарно-материальных ценностей. При этом, меры обеспечения пожарной безопасности не должно носить эпизодический характер, необходим системный подход. По действующему законодательству, ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности является первый руководитель. Предусмотрено три вида ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. Первый – это дисциплинарная ответственность. Руководитель имеет право привлекать к дисциплинарной ответственности работников, нарушающих правила пожарной безопасности. Второй вид ответственности – административная ответственность. Данный вид ответственности наступает при проведении проверки государственными органами пожарного контроля, а также по фактам допущенных пожаров. Третий вид ответственности – уголовная ответственность. Она наступает в том случае, если при пожаре пострадали люди, причинен значительный материальный ущерб.

Как сообщил Е. Отаргалымулы, ДЧС также рекомендует для объектов с массовым пребыванием людей, крупных объектов проводить объектовые тренировки с задействованием всех элементов систем противопожарной защиты.