Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области

17 Ноября 2022, 14:07
Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области
17 Ноября 2022, 14:07

Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

15 ноября в департамент по ЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что в 18 часов 5 минут трое жителей села Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области (двое 1974 г.р. и один 1983 г.р.), выехали на тракторе косить софлор в предгорной местности в 15 км от села Шымбулак, и из-за нулевой видимости потеряли дорогу и остались в пути.

На поиски выехали четверо пожарных-спасателей, участковый полиции и один местный житель на вездеходе «ТРЕКОЛ». В связи с наступлением темноты, поднявшимся бураном и отсутствием видимости поисковые работы были отложены на утро следующего дня.

Утром 16 ноября, с наступлением светлого времени суток поиски возобновлены и в 10 часов 35 минут в сорока километрах от села Шынбулак потерявшиеся найдены. В медицинской помощи не нуждались.


Фото: gov.kz

Новости по теме
Замерзающего краснокнижного лебедя спасли в Костанае
Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
Пожарного наградили медалью «Ерлігі үшін» за спасение семи человек при пожаре в Алматы
Читайте также
Сейсмостойкость Тасоткельского водохранилища повышают в Жамбылской области
Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Туман, гололед, усиление ветра ожидаются в Казахстане 19 ноября
Замерзающих на озере лебедей спасли в СКО
Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
Штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору