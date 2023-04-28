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Спасатели напомнили алматинцам о правилах безопасности в период майских праздников

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2023, 17:12
Спасатели напомнили алматинцам о правилах безопасности в период майских праздников Фото: rsk.almaty.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии майских праздников на площадке региональной службы коммуникаций в Алматы выступили представители республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК с напоминанием жителям о правилах поведения на природе, поделившись советами, о том как безопасно проводить отдых, передает МИА «Казинформ».

С потеплением все больше горожан проводит время на природе. Многие при этом выезжают в горную местность, проводят отдых у водоемов.

Спасатели предупреждают, что в горной местности сохраняется лавиноопасный период. В связи с чем гражданам рекомендуют воздержаться от походов в горы.

«Алматы находится в предгорье Заилийского Алатау. На некоторое время нужно воздержаться от горных походов, так как в горах сохраняется высокая лавинная опасность, поэтому надо быть осмотрительными. Нежелательно ходить туда, где имеются лавиноопасные склоны», - отметил спасатель международного класса, ветеран МЧС Алихан Копжанов.

Опасность также представляют водоемы в горных местностях. О правилах безопасного поведения на воде рассказал руководитель водолазно-спасательного отделения Республиканского оперативно-спасательного отряд Андрей Быбченко.

«Вода - опасная стихия, особенно горные речки, у которых бурное течение, большой объем, сложный ландшафт и крутые берега. Основная опасность как раз у подхода к речкам, они несут собой огромные валуны весом от 100 до 500 кг», - поделился он.

Спасатели отмечают, что вода представляет особую опасность ближе к лету, в период обильного снеготаяния. В горных реках купаться нельзя, так как эти места не оборудованы. Также при отдыхе у воды особое внимание необходимо уделять детям и не оставлять их без присмотра взрослых.

Более того, сезон активности клещей приходится именно на теплые майские дни, что тоже представляет собой опасность для любителей горного отдыха. В связи с этим, спасатели рекомендуют жителям носить закрытую одежду, капюшоны, заправлять рукава и брюки, не оставлять открытое место на теле. А также проверять одежду на наличие клещей у друг друга, говорит главный спасатель спасательного подразделения Республиканского оперативно-спасательного отряд Адилхан Балтабай.


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