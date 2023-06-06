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    21:04, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Спасатели МЧС помогли мужчине, пострадавшему в горах близ Алматы

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    Фото: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5 июня в 12 часов 57 минуту в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение, что мужчина сломал ногу в ущелье Проходное, нужна транспортировка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В ущелье выехала группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда, оказали первую медицинскую помощь мужчине, зафиксировали ногу шиной и начали спуск туриста на носилках к бригаде сотрудников Центра медицины катастроф МЧС.

    Спасатели МЧС напомнили правила безопасного отдыха в горах. «Нельзя подниматься по крутым травянистым склонам и осыпям, следует внимательно смотреть под ноги. Нельзя сокращать путь за счет безопасности. В жаркое время года обязательно с собой вода, солнцезащитные очки, головной убор и spf-крем», - отметили в пресс-службе МЧС РК.







    Теги:
    Алматы МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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