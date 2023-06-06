Спасатели МЧС помогли мужчине, пострадавшему в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5 июня в 12 часов 57 минуту в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение, что мужчина сломал ногу в ущелье Проходное, нужна транспортировка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ущелье выехала группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда, оказали первую медицинскую помощь мужчине, зафиксировали ногу шиной и начали спуск туриста на носилках к бригаде сотрудников Центра медицины катастроф МЧС.

Спасатели МЧС напомнили правила безопасного отдыха в горах. «Нельзя подниматься по крутым травянистым склонам и осыпям, следует внимательно смотреть под ноги. Нельзя сокращать путь за счет безопасности. В жаркое время года обязательно с собой вода, солнцезащитные очки, головной убор и spf-крем», - отметили в пресс-службе МЧС РК.













