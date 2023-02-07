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Спасатели Кыргызстана отправились на помощь в Турцию

7 Февраля 2023, 07:23
Спасатели Кыргызстана отправились на помощь в Турцию

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Кыргызстан направил в Турецкую Республику команду спасателей Министерства чрезвычайной ситуации КР для оказания помощи в ликвидации последствий, прошедшего ранним утром 6 февраля мощнейшего землетрясения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС КР.

По данным ведомства, по поручению Президента КР 63 спасателя МЧС КР, среди которых медицинские работники, психологи, кинологи с обученными собаками, вылетели на место стихийного бедствия в Турцию, где окажут содействие в проведении поисково-спасательных работ.

Кроме того, в сообщении говорится, что Кыргызстан в ближайшее время направит гуманитарную помощь в Турецкую Республику.

Ранее сообщалось, что в результате сильнейшего за 100 лет землетрясения магнитудой 7,4 балла с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш погибли более 2 379 человек, 4 483 получили ранения. От землетрясения также пострадали несколько провинций Сирии - Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Напоним, 41 человек из Казахстана вылетит в Турцию для оказания помощи. Узбекистан отправит 60 спасателей на помощь Турции.


Фото: facebook.com/mchs.gov.kg

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