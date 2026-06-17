Спасатели Костанайской области рассказали, как не потеряться в лесу

С наступлением сезона сбора грибов и ягод в Костанайской области возрастает риск случаев, когда люди теряются в лесных массивах. Спасатели напоминают: даже опытные любители «тихой охоты» могут потерять ориентир и нуждаться в помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отправляясь в лес на прогулку, за ягодами или грибами, многие забывают о простых правилах безопасности. Между тем именно их соблюдение помогает избежать опасных ситуаций и облегчает поиски в случае чрезвычайного происшествия.

В ДЧС Костанайской области рекомендуют заранее сообщать родственникам или друзьям о маршруте и предполагаемом времени возвращения. Если человек не выйдет на связь вовремя, это позволит оперативно организовать поисковые мероприятия.

Если в лес отправляется группа людей, важно заранее определить место сбора и договориться о времени возвращения. Также рекомендуется обсудить направления движения участников.

Спасатели советуют брать с собой минимальный набор необходимых вещей: компас, нож, спички, полностью заряженный мобильный телефон, запас воды и продуктов, а также дополнительную одежду. Все вещи, которые могут намокнуть, лучше упаковать в полиэтиленовые пакеты.

Особое внимание следует уделить одежде. Камуфляжная форма делает человека практически незаметным среди деревьев и кустарников, поэтому предпочтение лучше отдавать ярким цветам. Кроме того, необходимо надевать головной убор, длинные брюки и удобную закрытую обувь.

Перед входом в лес рекомендуется изучить местность, определить расположение дорог, рек, населённых пунктов и других ориентиров. Если есть компас, следует определить стороны света. В случае его отсутствия ориентироваться можно по солнцу, запомнив направление движения.

В ДЧС Костанайской области напоминают: соблюдение элементарных мер предосторожности поможет избежать опасных ситуаций и сделать отдых на природе безопасным.

Что следует собой брать в дальнюю дорогу летом — читайте в материале.