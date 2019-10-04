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вчера 22:17
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Спасатели Казахстана получат возможность досрочного выхода на пенсию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудникам спасательных служб предоставят возможность досрочного выхода на пенсию в возрасте 55 лет. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В официальном ответе главы Правительства отмечено, что по вопросу снижения возраста выхода на пенсию для сотрудников спасательных служб в настоящее время МВД совместно с Министерством труда и социальной защиты населения в установленном порядке прорабатывается вопрос включения профессии «спасатель» в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, утвержденный постановлением Правительства от 31 декабря 2013 года № 1562.
«Включение профессии «спасатель» в указанный перечень позволит работодателю за счет собственных средств в размере 5% от фонда оплаты труда осуществлять обязательные профессиональные пенсионные взносы в пользу сотрудников спасательных служб и обеспечить им досрочный выход на пенсию в 55 лет путем заключения договора пенсионного аннуитета», - сообщил Аскар Мамин.
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