Спасатели Казахстана получат возможность досрочного выхода на пенсию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудникам спасательных служб предоставят возможность досрочного выхода на пенсию в возрасте 55 лет. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В официальном ответе главы Правительства отмечено, что по вопросу снижения возраста выхода на пенсию для сотрудников спасательных служб в настоящее время МВД совместно с Министерством труда и социальной защиты населения в установленном порядке прорабатывается вопрос включения профессии «спасатель» в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, утвержденный постановлением Правительства от 31 декабря 2013 года № 1562.

«Включение профессии «спасатель» в указанный перечень позволит работодателю за счет собственных средств в размере 5% от фонда оплаты труда осуществлять обязательные профессиональные пенсионные взносы в пользу сотрудников спасательных служб и обеспечить им досрочный выход на пенсию в 55 лет путем заключения договора пенсионного аннуитета», - сообщил Аскар Мамин.