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Спасатели Казахстана и России проводят совместное учение
1 Июня 2022 14:53

Спасатели Казахстана и России проводят совместное учение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республики Казахстан и Российской Федерации проводят совместное учение по тушению пожара на приграничной территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Астраханской области Российской Федерации проводятся масштабные российско-казахстанские учения по тушению трансграничных пожаров. Цель учений - практическое взаимодействие сил и средств при ликвидации крупных природных пожаров, угрожающих переходом на сопредельную территорию.

«Перед пожарными двух стран стоит задача справиться с условным пожаром на территории населенного пункта Верхнего Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области с распространением на населенный пункт Нижний Баскунчак, а также на территории Государственного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» и Республики Казахстан.
Пожары, как и любые другие стихийные бедствия, не имеют границ. Поэтому важно отработать совместные действия, чтобы общими усилиями противостоять стихии», - cказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области полковник Сабит Битаев.


В совместных учениях принимают участие 154 человека личного состава и 41 единица техники главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Астраханской области и департамента по ЧС Атырауской области.


Автор:
Корреспондент
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