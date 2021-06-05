15:40, 05 Июнь 2021 | GMT +6
Спасатели Карагандинской области тренировались в тушении природного пожара
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Актогайском районе Карагандинской области прошли учения по тушению природного пожара. По легенде из-за оставленного туристами костра огонь охватил степь и перешёл на лесную территорию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе учений взаимодействие отработали профессиональные спасатели, добровольные дружины, природоохранные службы и другие ведомства. Было задействовано более 160 человек и 24 единицы техники.
Условный пожар распространился на площади 350 га. Возгорание обнаружили сотрудники лесной пожарной станции. Через космический мониторинг пришло подтверждение о распространении огня. Пожарные распределились по разным участкам.
По итогам тренировки проанализировали уровень боеготовности. В целом дана положительная оценка.